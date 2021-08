Il racconto choc di Luca Sardella: "L'11 settembre 2001 ho tenuto di aver perso moglie e figlia"

Francesco Fredella 24 agosto 2021 a

Luca Sardella e l'America: un rapporto di amore ed odio. Perché sua moglie e sua figlia, proprio a New York, hanno rischiato la vita. Il famoso pollice verde della tv racconta un particolare inedito di quell'11 settembre 2001, che ha cambiato la storia del mondo dopo l'attacco terroristico islamico al cuore dell'America. "In un attimo ho pensato di perdere mia moglie e mia figlia Daniela", esordisce Luca Sardella a RTL102.5 News parlando di quel tragico 11 settembre del 2001 quando le Torri Gemelle a New York fuori abbattute per mano di Al Quaeda. "Mia moglie e mia figlia sono state testimoni oculari dell'11 settembre. Non l'ho mai rivelato, ma solo a pensarci mi viene la pelle d'oca", svela a RTL102.5 News il re della botanica. Sardella, coppola d'ordinanza celeste, si collega via zoom dalla sua casa di Fregene. "Qui mi riposo un po' durante l'estate, dopo aver fatto tappa in Puglia. Pensando a quello che è successo nel 2001 trattengo le lacrime. Mia moglie e mia figlia non sono state reperibili per giorni e giorni, provai a contattarli senza esito. Telefoni spenti. Carte di credito bloccate. Impossibile il ritorno. Solo dopo una decina di giorni mi chiamò la Farnesina dicendomi: stanno per salire su un volo diretto in Italia. Ma all'aeroporto ci fu una sparatoria. Volo cancellato.

Sono passati 20 anni da quel tragico giorno, ma il ricordo della paura vissuta resta indelebile nel cuore di Sardella. Che, per sdrammatizzare, svela qualche dettaglio del suo incontro con Michael Jackson. "L'ho conosciuto grazie a mia figlia Daniela, che era - praticamente - in contatto con i suoi fans club. Aveva un problema con le fragole nella sua grande casa di Los Angeles. Preparai i bagagli e andai lì: curai le sue fragole con la musica italiana e con i trucchi del pollice verde", racconta Sardella. "Lui mi disse: dovresti trasferirti in America. Aveva ettari ed ettari di terreno nella sua immensa tenuta".

