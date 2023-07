Carlo Cracco sbarca a Roma: dove si troverà e quanto costerà

16 luglio 2023 a

Carlo Cracco atterra su Roma. Il noto chef ed ex giudice di Masterchef ha sposato un nuovo progetto, che vede la Capitale come punto focale. Cracco si occuperà della parte food and beverage del Corinthia Rome, hotel che è pronto ad aprire dove c’era il palazzo della Banca d’Italia. “Mi piacerebbe far sedere a tavola i romani e gli stranieri, proporre una cucina in grado di soddisfare chi a Roma vive e chi invece viene per vedere la città. Sarà uno spazio aperto a tutti pur essendo all’interno di un hotel cinque stelle lusso, non solo un ristorante, come detto prima voglio ripetere la formula della Galleria a Milano, un servizio che comincia alla mattina e finisce alla sera tardi” le parole di Cracco a Repubblica sulla nuova avventura.

“Lo voglio seguire nei dettagli perché è un ulteriore passo di crescita per me e un’occasione molto bella. Roma - ha ribadito lo chef stellato - per me una grande opportunità ma lo è anche per tutto il mondo della ristorazione. È la testimonianza migliore di come sia ripartito il turismo dopo gli anni del Covid. Io l’ho vissuto negli ultimi due anni a Milano, mai avevo visto così tanti turisti, soprattutto stranieri, Roma ha una vocazione turistica naturale ed è il momento giusto per la Capitale di assicurarsi un nuovo futuro, alzando il livello della proposta qualitativa. Roma - la chiosa di Cracco - è una grossa opportunità, confrontarsi con un pubblico locale e internazionale può solo far crescere”.