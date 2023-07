Filippo Facci fuori da Rai 2? Cosa filtra sul destino del giornalista

14 luglio 2023 a

Secondo le ultime indiscrezioni, Filippo Facci non condurrà più su Rai 2 la sua striscia quotidiana "I facci vostri". La Rai starebbe infatti ritrattando la sua presenza nei palinsesti per le frasi pronunciate dal giornalista sul caso del figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa e per la polemica che tale intervento ha sollevato. Ma non è tutto. Sarebbe spuntata anche la data dell'annuncio ufficiale della frattura tra Facci e Viale Mazzini.

A rivelarlo è Dagospia, il sito curato da Roberto D'Agostino. La bufera di critiche è stata scatenata dalla pubblicazione di un articolo su Libero di Filippo Facci riguardo all'accusa di stupro rivolta a Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato. Il giornalista aveva definito le accuse che gli erano state mosse "poco fondate" e proprio questa reazione non sarebbe piaciuta ai vertici di Viale Mazzini.

Inoltre, scrive il sito, la Rai avrebbe già individuato il giorno in cui dichiarare apertamente di aver bocciato e quindi tolto dai palinsesti la striscia quotidiana di informazione di Facci. Proprio Dagospia, però, sottolinea che per il giornalista ci sarebbe già in programma un'altra occupazione e che non si tratterebbe di un vero e proprio addio. Filippo Facci, infatti, sarebbe stato individuato per capitanare una trasmissione sulla "musica classica-operistica" di cui il giornalista è un esperto.