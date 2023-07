Selvaggia Lucarelli schiera l'avvocato. "Frase scurrile e misogina": chi infilza

12 luglio 2023 a

Selvaggia Lucarelli, nei giorni scorsi, si è inserita nel caso Filippo Facci, il giornalista in procinto di sbarcare in Rai con un programma e finito al centro delle polemiche per un passaggio di un articolo su Leonardo Apache La Russa. La giornalista è finita, a sua volta, nel mirino di una collega. Guia Soncini, sul sito Linkiesta, ha pubblicato un articolo sull'indignazione social nei confronti di Facci, schierandosi proprio contro Lucarelli. Ora è Dagospia, il sito curato da Roberto D'Agostino a riportare la lettera inviata dal legale dell'opinionista.

Sul suo profilo Twitter Selvaggia Lucarelli ha scritto: "Ho dato mandato al mio legale di querelare chi sta tentando di screditare il mio lavoro con volgari (e anche false) insinuazioni sulla mia presunta vita sessuale. Sempre le stesse dinamiche, ovvero provare a zittire e togliere credibilità alle donne e alla loro professione alludendo a sesso e 'sc****e'". Dopo l'annuncio, è Dagospia a ripubblicare la lettera inviata al sito stesso dell'avvocato dell'opinionista. "Il vostro articolo non si limita a riportare nel corpo del testo l’estratto dell’articolo originale scritto dalla giornalista Guia Soncini e pubblicato oggi sul sito 'Linkiesta': la vostra pubblicazione riporta nel titolo a caratteri cubitali la parte dell’articolo originario gravemente falsa e diffamatoria per la parte che rappresento", ha esordito così il legale.

Poi l'avvocato ha riportato la parte incriminata della pubblicazione in cui Guia Soncini faceva riferimento alle presunte relazioni di Lucarelli con Morgan e lo stesso Facci. "Mi preme evidenziare e segnalare la portata gravemente diffamatoria (e falsa) dell’articolo integralmente ripubblicato sulla vostra testata: Selvaggia Lucarelli viene con spregio indicata con l’epiteto “la signora” che (riferito a Filippo Facci e Morgan) “se li è sc***ti entrambi”, ha continuato il legale.

Quindi l'affondo: "Tutto questo non è alcun modo accettabile per modi, toni e contenuto dell’affermazione che non solo è assolutamente scurrile e misogina ma, altresì, completamente falsa. Se è pur vero (noto alle cronache) che Selvaggia Lucarelli ha avuto una breve relazione sentimentale con il cantante Morgan è assolutamente falsa l’affermazione circa una relazione con il giornalista Filippo Facci". "Vi intimo di rimuovere immediatamente l’articolo in parola e, in ogni modo, di rettificare quanto falsamente indicato", ha chiosato l'avvocato di Lucarelli.