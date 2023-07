Enrico Brignano, bufera per l'insulto al cantante napoletano: "Hackerato"

Francesco Fredella 14 luglio 2023 a

Un cantante napoletano, Mario Forte, pubblica un video. Il profilo Instagram di Enrico Brignano lo commenta e nasce una grande polemica sui social. Dal profilo del comico romano (che potrebbe essere vittima di hackeraggio) arriva un commento al video di Forte: “Pattume”. Dopo questa parola, in Rete si scatena il caos ed interviene Flora Canto, moglie di Brignano che è in viaggio all’estero. Il suo account probabilmente è stato hackerato e la conduttrice svela che mai sul marito avrebbe insultato Napoli.

“Caro Mario stiamo cercando di capire cosa è accaduto! Ma Enrico non ha mai scritto quel commento…. figurati che al nostro matrimonio la mia sorpresa era avere ospite Sannino, perché noi amiamo la musica napoletana con tutti i loro cantanti! Quindi appena avremo capito cosa è accaduto e se hanno hackerato il suo profilo sarai il primo a saperlo!”, dice la Canto. "Ti mando anche un video e spero che tu lo veda subito. Enrico ha fatto oggi un lungo viaggio e sta facendo scalo in Spagna. Lui non è assolutamente al corrente di quello che è successo e che stanno scrivendo adesso. Ci tengo a dirti che non è vero nulla e noi amiamo follemente la musica napoletana. – continua Flora Canto – Te lo dimostra il fatto che avevo Sannino come sorpresa al mio matrimonio. Ma soprattutto siamo innamorati di Pino Daniele, di tutto quello che è napoletano e veniamo spesso a Ischia. Quindi mi dispiace. Io ed Enrico stiamo cercando di capire cosa possa essere successo. Lui sta sapendo adesso quello che è accaduto. Non so se hanno hackerato il profilo e penso di sì. Stai sereno perché lui mai e poi mai avrebbe scritto una cosa del genere. Appena avremo notizie in merito te le faremo sapere”.