Bassetti, denunciato all'Ordine da 123 medici. Replica durissima: "Autogol"

È stato denunciato da 123 medici per le presunte violazioni che avrebbe compiuto il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova. Il presidente dell’Ordine dei Medici di Genova, Alessandro Bonsignore, si è visto recapitare una serie di email nelle quali si chiede di aprire un procedimento disciplinare nei confronti del noto infettivologo, uno dei volti simbolo della lotta al Covid. I camici bianchi chiedono all’Ordine di sottoporre Bassetti a un procedimento disciplinare, elencando tutta una serie di motivazioni che in effetti potrebbero costare loro un’indagine per violazione del codice deontologico di categoria.

Tra le accuse mosse al celebre infettivologo Bassetti c’è quella di aver "insultato colleghi che in scienza e coscienza trattavano i lori pazienti con farmaci tradizionali (antinfiammatori, idrossiclorochina, cortisonici, eparina)", in un mix di medicinali diversi che secondo i medici firmatari della petizione sarebbero stati approvati dalle linee guida ministeriali. Sono loro stessi poi a chiarire che solo "paracetamolo e vigile attesa" rientrava in quelle indicazioni durante la pandemia. Spunta anche l’accusa per Bassetti di aver promosso l’utilità dei vaccini anti Covid "propagandando la sicurezza e l’efficacia di un farmaco tutt’ora in via di sperimentazione (BionTech-Pfizer e Moderna)".

Non si è fatta attendere la risposta di Bassetti, che in un post sul suo profilo ufficiale Facebook ha scritto: "Ringrazio molto i 123 laureati in medicina che mi hanno segnalato e denunciato all’Ordine dei Medici di Genova. Grazie a quello che hanno scritto contro di me, contro la medicina dell’evidenza, contro i vaccini, contro l’operato mio e di molti colleghi e a favore di farmaci e protocolli non approvati per la cura del Covid-19". Quindi il duro affondo: "Hanno fornito a me e al mio avvocato la documentazione per denunciarli, uno per uno, ai loro rispettivi ordini. Finché si parla al bar o nei comizi è un conto, non quando lo si fa per iscritto. Si sono fatti un gigantesco autogol. Non pensavo davvero si potesse arrivare a tanta bassezza scientifica".