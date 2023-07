Rai, Roberta Capua fuori dai palinsesti: la reazione

Alice Antico 10 luglio 2023 a

Inversioni e cambiamenti nei palinsesti Rai: anche Roberta Capua fuori dai programmi secondo quanto annunciato lo scorso 7 luglio 2023. Una doccia fredda per l’ex Miss Italia, che ha raccontato lei stessa a “TvBlog” cosa è successo. "Sì, è vero, era stato fatto il mio nome e ho anche incontrato il direttore dell’intrattenimento Daytime Angelo Mellone, che non conoscevo. Ma poi è stata fatta una scelta diversa”. La Rai, al posto di Capua, ha puntato su Caterina Balivo che tornerà con un programma tutto suo dal nome “La vita buona”.

Nessuna polemica da parte di Roberta Capua, a differenza di molte altre sue colleghe. Anzi, la conduttrice si é mostrata serenamente rispettosa nei confronti della scelta dell’azienda. “La polemica non c’è. Erano stati fatti tanti nomi, alla fine la scelta è ricaduta su Caterina”, ha infatti affermato. Roberta è fuori dai palinsesti almeno fino a dicembre 2023, e poi “Vediamo quello che succede, spero ci siano novità”, ha confessato l’ex Miss Italia.

Indiscrezioni ci furono anche sul fatto che, inizialmente, Capua avesse lasciato il posto a Nunzia De Girolamo per condurre “Estate in diretta”: infatti, anche questa scelta aveva fatto discutere gli utenti e presagire nuove scelte da parte della Rai per Roberta. Ma la conduttrice ha spiegato che quella scelta era dipesa unicamente da lei e non dal volere del servizio pubblico: “Per due estati mi sono sacrificata ed è stato abbastanza complicato gestire il tutto. La terza mi sembrava troppo, ho preferito dare priorità alla mia famiglia”, ha infatti dichiarato.