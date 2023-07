Controcorrente, Liguori spiazza tutti: “Un disastro”. Con chi se la prende

10 luglio 2023 a

Paolo Liguori, direttore di Tgcom, è ospite della puntata del 10 luglio di Controcorrente, il talk show di Rete4 che vede Veronica Gentili alla conduzione. Il giornalista è molto duro nel giudizio sugli esponenti del centrodestra in un’estate calda per il governo, alle prese con i dossier su Giustizia, migranti e mutui: “Oggi ho provato una grande simpatia, perfino tenerezza per Giorgia Meloni, perché è lì agli incontri per la Nato, è sola, con la sola compagnia di Antonio Tajani, a parlare di cose che interessano il mondo. Ma lascia alle sue spalle una maggioranza che è un disastro, non il governo, la sua maggioranza. Non vi offendete se qualcuno ha votato il centrodestra, ma - sentenzia Liguori che però ha voluto rimarcare l’assenza del premier dal bersaglio delle sue critiche - hanno inanellato una serie di episodi incredibili, che vanno dalla politica fino al costume, alla società, al linguaggio…”.