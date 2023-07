La Russa? "Ha solo letto il Corriere", Senaldi smaschera il gioco della sinistra

07 luglio 2023 a

Lo scontro sulla giustizia infiamma il dibattito politico con le parole di Ignazio La Russa sulle indagini che riguardano il figlio su una presunta violenza sessuale che si aggiungono alle polemiche su Daniela Santanchè e per l'imputazione coatta ad Andrea Delmastro per le rivelazioni sul caso Cospito. Se ne parla a Controcorrente, il talk show di Rete 4 condotto da Veronica Gentili. Pietro Senaldi viene chiamato a commentare il primo caso, in relazione alle parole del presidente del Senato che secondo il Pd, come detto da Elly Schlein, offendono le donne: "È veramente disgustoso vedere la seconda carica dello Stato utilizzare parole che tendono a minare la credibilità delle donne che denunciano a seconda di quanto tempo ci mettono per farlo".

Il condirettore di Libero non è dello stesso avviso: "La Russa non ha fatto altro che leggere l'articolo del Corriere della sera che ha dato la notizia" dell'indagine su Leonardo Apache La Russa "e ha dato adito a tutti questi dubbi. Che la ragazza ha assunto cocaina prima di incontrare in modo casuale il figlio di La Russa l'ho letto sul Corriere, che la ragazza dice non ricordare niente l'ho letto sul Corriere..." afferma il giornalista. Allora perché le polemiche sulle dichiarazioni del presidente del Senato? "O uno non può parlare... Diciamoci la verità, perché La Russa non può parlare? Perché la notizia è finita in prima pagina perché riguarda il figlio di La Russa. Se sei il presidente del Senato ti possono tirare le pietre e non puoi dire niente, non è correttissimo", spiega Senaldi.

Poco prima Antonio Padellaro del Fatto quotidiano aveva affrontato il caso della ministra del Turismo affermando che il nodo vero sono i problemi delle sue aziende. Per Senaldi il discorso non regge perché il punto vero, sugli imprenditori che fanno politica, non è il bilancio dei loro risultati economici: "Capisco che dall'altra parte", ossia a sinistra, "ci sono imprenditori che vanno male, non fanno politica come frontman, ma poi si fanno risolvere i problemi dal Pd, e fanno scrivere sui loro giornali che gli altri sbagliano..." Ma perché dobbiamo fare sempre 1-1, se sei convinto che Santanchè sia l'imprenditrice migliore del mondo..." è la replica di Padellaro. "Per essere eletto in Parlamento devi raccogliere i voti, punto", taglia corto Senaldi.