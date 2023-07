Bianca Berlinguer: "In Rai vista come un fastidio". Stoccata alla sinistra su Orsini

06 luglio 2023 a

Bianca Berlinguer è passata a Mediaset, un salto clamoroso nelle reti fondate da Silvio Berlusconi dopo 34 anni in Rai molti dei quali passati a "TeleKabul". In una intervista al Fatto definisce "inquietanti" i messaggi di chi apprezza il suo coraggio. Insomma, un po' troppo. "Sto lasciando una situazione in qualche modo consolidata, costruita in 34 anni di lavoro, per un’avventura che presenta molte incognite", afferma la giornalista. Ma "non avrei mai preso una decisione come questa se dentro l’azienda non mi fossi sentita da tempo isolata e circondata. Costretta a parare colpi da tutte le parti".

Nel colloquio Berlinguer dà qualche stoccata alla Rai sugli ormai ex colleghi autorizzati alle ospitate su altre reti: "Mentre andavo in onda trovavo giornalisti molto importanti della Rai su La7. Come Sigfrido Ranucci. Aggiungo Monica Maggioni, Giovanna Botteri, Corrado Augias e Marco Varvello. Professionisti che partecipavano in quanto, evidentemente, autorizzati dall’azienda. Può sembrare un dettaglio, ma è assai significativo di un atteggiamento generale".

Si vedrà a Mediaset il professor Alessandro Orsini, controverso ospite fisso di Berlinguer a Cartabianca? Difficile. La giornalista afferma che gli attacchi sono arrivati più da sinistra "ma dalla precedente gestione del Pd; con la Schlein non ho subito alcuna pressione". Sull'addio alla Rai spiega: Il caso Orsini è la pietra angolare.È stata una vicenda dura e si è acuita la percezione che in Rai non fossero così interessati alla mia trasmissione". "Non ho mai avuto la sensazione che mi potessero togliere il programma, ma che in qualche modo fossi considerata più un fastidio da sopportare che una risorsa da valorizzare". Tuttavia "non voglio fare la vittima" racconta svelando he la trattativa è stata a due, con Pier Silvio Berlusconi, "ma a iniziarla sono stati Mauro Crippa e, poi, Andrea Delogu".