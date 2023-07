Televisione, stoccata Signorini sull'addio di D'Urso a Mediaset

06 luglio 2023 a

Nome che va, nome che viene. D'estate il mercato televisivo assomiglia sempre più al calcio mercato. Sono tanti i movimenti in uscita e in entrata che coinvolgono personaggi di spicco del piccolo schermo. Nelle ultime ore sono balzate in primo piano le vicende di Barbara d'Urso a cui Mediaset ha dato il benservito dopo vent'anni di collaborazione e successi. Il direttore di "Chi" ha commentato il fatto che tutti si stiano chiedendo dove vedremo D'Urso l'anno prossimo. E, con ironia, ci va giù pesante...

"Le hanno dato un calcio nel sedere", Feltri a valanga sul caso Mediaset-d'Urso

"I nomi fioccano come pioppi in terra padana nei giorni d'estate: Bianca Berlinguer, ma anche Myrta Merlino, Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, giù giù fino a comprimari e comparse con pretese da conduttori. Si scrive tutto e il contrario di tutto - così scrive Signorini nell'editoriale del nuovo numero di "Chi" - C'è anche chi fa sapere che si è tolto dal giro delle poltrone, senza che nessuno gli abbia proposto di rimanerci. E poi ancora la Balivo, la Blasi, la Annunziata: ogni ora si punta su un nome nuovo". A proposito di nomi, il giornalista e conduttore del Gf Vip fa quello più gettonato delle ultime 28 ore: "Barbara d'Urso. C'è chi si chiede perché non conduca più Pomeriggio 5, c'è chi si chiede perché qualcuno se lo chieda, c'è anche chi sogna di vederla impegnata in caffeuccio e cha cha cha a Ballando con le stelle. E c'è chi obietta che non ci andrà mai, perché le sale da ballo non hanno i megawatt di Cologno Monzese".