Zona Bianca, Briatore sul caso Santanchè: la sinistra vince grazie alla magistratura

Il caso Santanchè tiene banco anche durante la puntata di Zona Bianca in onda il 5 luglio su Rete4. In collegamento c'era anche Flavio Briatore che ha difeso il ministro del Turismo e attaccato la stampa e soprattutto la magistatura che aiuterebbe la sinistra.

"Daniela la conosco da 40 anni. Era molto emozionata, col cuore in mano, ha risposto su tutte le accuse fatte da una trasmissione che tutti sappiamo a che livello è. Sappiamo quella trasmissione che accanimento ha nei confronti degli avversari politici - ha detto Flavio Briatore - La cosa più strabiliante è che oggi un giornalino di...di un editore...esce con la notizia che Daniela è indagata lo stesso giorno che si presentava in Senato. A me ricorda il nostro Berlusconi che ha avuto lo stesso trattamento tanti anni fa e poi è stato assolto. La cosa micidiale è che le sinistre non riescono a vincere coi voti dei cittadini. Riescono a vincere con l'aiuto della magistratura. Questo è sempre stato e sarà sempre così. Spero che Meloni, che è un primo ministro bravo e attento, inizi a fare la riforma della giustizia perché non è possibile che qualcuno scopra di essere indagato da un giornalista".