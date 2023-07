Sondaggio Mentana, effetto Berlusconi? Il dato a sorpresa nel centrodestra

03 luglio 2023 a

Fratelli d'Italia è sempre il primo partito negli orientamenti di voto rilevati da Swg nel sondaggio presentato lunedì 3 luglio nel Tg La7 diretto da Enrico Mentana. Il partito di Giorgia Meloni perde tre decimali rispetto a sette giorni fa ma è sempre lì, al 28, 3 per cento. Cede lo 0,2 per cento il Pd di Elly Schlein che scende al 20,1. Stabile il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte al 16,3 per cento mentre la Lega di Matteo Salvini sale dello 0,3 e si attesta al 9,6 per cento.

Sorpresa nella rilevazione relativa Forza Italia. Il partito fondato da Silvio Berlusconi aveva avuto un boom di consensi sopo la scomparsa del leader, per poi ripiegare nelle settimane successive. Ebbene, gli azzurri oggi crescono dello 0,4 per cento per attestarsi al 7,5. Azione sale di due decimali (3,7 per cento), Verdi e sinistra stabili al 3,3, Italia Viva cede lo 0,1 ed è valutato al 3 per cento. Gli altri partiti: +Europa 2,6 (+0,3), Per l'Italia 1,9 (-0,2), Unione popolare stabile all'1,7 per cento.

Un cartello del sondaggio Swg è dedicato alle opinioni dei soli elettori del Pd. Ebbene il 64 per cento chiede a Schlein di allearsi al Movimento 5 Stelle: ili 16 per cento in più rispetto a ottobre dello scorso anno. Il 26 per cento non vede bene l’avvicinamento ai grillini, il 10 non si esprime.