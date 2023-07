Controcorrente, Paragone: "L'Europa morirà green". Che rissa con Piccolotti

03 luglio 2023 a

a

a

A Controcorrente, il talk-show di approfondimento giornalistico condotto da Veronica Gentili su Rete 4, gli ultimi temi di politica e di attualità hanno dato in via a un dibattito acceso. Dal dossier migranti, che sta agitando l'Unione europea, alle politiche green, tutto ha scatenato la reazione di due degli ospiti presenti in studio. Gianluigi Paragone, dopo aver ascoltato le parole di Elisabetta Piccolotti, deputata di Alleanza Verdi e Sinistra e sostenitrice dell'eco-sostenibilità e dell'economia circolare, ha smontato le convinzioni della sua interlocutrice.

"Beghe interne", Schlein in dribbling su De Luca: imbarazzo in tv

Il tema della crisi climatica e la lotta alle emissioni è, per Elisabetta Piccolotti, un argomento su cui tenere alta l'attenzione. Secondo Gianluigi Paragone, però, la politica sostenuta dal partito Alleanza Verdi e Sinistra non è convincente. I teoremi esposti dalla sinistra sono finiti nel mirino di Gianluigi Paragone che, in diretta tv, ha smontato ogni profezia. Il giornalista, sul valore delle politiche green, tanto pubblicizzate da Piccolotti, è stato netto: "L'Europa si distruggerà da sola".

"Non dia lezioni all'Italia". Scontri in Francia, bordata Gasparri contro il ministro Darmanin

"L'eco-sostenibilità creerà molti più problemi nel ceto popolare, è una grande balla": così Paragone ha tolto credibilità a quanto viene costantemente profetizzato dalla sinistra. "Il mondo è devastato dalla siccità, abbiamo un sacco di problemi", ha ribattuto Piccolotti, facendo riferimento anche al recente maltempo che ha piegato l'Emilia-Romagna. "Voi avete ormai questa narrazione. Quello è un problema vostro, che dipende dalla regione Emilia-Romagna. Non c'è stato nessun disastro fuoriprogramma", ha rincarato la dose il giornalista. "Siete clima negazionisti", ha sentenziato poi la deputata di Alleanza Verdi e Sinistra. "La dovete piantare con le case green, le macchine elettriche. Voi siete fighetti", ha chiosato Paragone. Quindi è intervenuta la conduttrice che, con ironia, ha riportato i suoi ospiti all'ordine: "Abbassare i toni è green e lo farei".