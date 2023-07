Vittorio Sgarbi, raffica di commenti volgari al Maxxi: scoppia il caso

01 luglio 2023 a

Vittorio Sgarbi è finito, per l'ennesima volta, al centro delle polemiche. Il motivo? L'intervento che il critico d'arte ha fatto in occasione della serata inaugurale dell’Estate al Maxxi, il Museo nazionale delle arti del XXI secolo. Insieme al cantautore Morgan, che tra qualche mese tornerà a essere un membro della giuria di X Factor, il sottosegretario alla Cultura è stato invitato dal presidente del museo della Capitale, Alessandro Giuli. L'evento ha avuto un epilogo poco piacevole. Sgarbi, infatti, non si è trattenuto ed è stato autore di un fiume di commenti che hanno sconfinato nel campo della volgarità e del turpiloquio.

Parolacce, frasi sessiste e uscite fuori luogo. Tutto in un solo intervento, quello del sottosegretario alla cultura che, per la serata inaugurale dell'Estate al Maxxi, è stato l'interlocutore del cantante Morgan e del presidente del museo Giuli. Il critico d'arte, una volta salito sul palco, ha ricevuto una chiamata da uno sconosciuto e ha tolto il freno: "Pronto? Chi c***o sei? C*****o", Poi, a sollevare un polverone di critiche sono state delle espressioni usate da Sgarbi in riferimento alle donne conquistate. "Quante donne hai avuto?", gli ha domandato Morgan. "A valanga", ha risposto il critico d'arte. E ancora: "Ti posso rispondere con Califano. Il Corriere fa un’inchiesta perché si scopre che quello che nel mondo ha avuto un patrimonio più ampio di conoscenze femminili si chiama Warren Beatty: 12.500".

"Ma cosa sono rispetto a te? Nulla, un’inezia", ha ribattuto il cantante. Quindi Sgarbi non ha saputo resistere alla provocazione: "Non ho un contatore all’u*****o, quindi non lo so". "Houellebecq dice che c’è un momento della vita in cui noi conosciamo un solo organo: il c***o. Il c***o è un organo di conoscenza, cioè di penetrazione, serve a capire. Poi, dopo i 60 anni, scopri che ci sono anche altri organi, c’è per esempio il colon, il pancreas, la prostata. Io non sapevo che c***o fosse ‘sta prostata, mai incontrata, a un certo punto sui 67 appare la prostata e tu devi fare i conti con questa t***a p*****a di m***a che non hai mai incontrato in vita tua. Il c***o se ne va e arriva la prostata", ha concluso il saggista con una raffica di parolacce.

“Con riferimento alla serata inaugurale dell’Estate al Maxxi - si legge in una lettera inviata al presidente Giuli dai dipendenti del museo - con rammarico sentiamo di rappresentarle il nostro dispiacere per i contenuti degli interventi del sottosegretario Sgarbi che in nessun modo collimano con i valori che da sempre hanno contraddistinto il nostro lavoro all’interno di questa istituzione, luogo di cultura libera, inclusiva e critica nei confronti di pregiudizi e luoghi comuni. Siamo certi che la governance saprà individuare le modalità più idonee per esprimere il proprio dissenso e per il futuro evitare di esporre l’istituzione tutta a simili gravi intemperanze”.