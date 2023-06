Omnibus, Pregliasco rivela la supermedia YouTrend. Che succede con l'effetto Berlusconi

30 giugno 2023 a

Effetto Berlusconi su Forza Italia. La Supermedia YouTrend/Agi di questa settimana parla chiaro. Forza Italia sta ancora beneficiando della commozione seguita alla morte del Cavaliere e in una settimana ha guadagnato un punto percentuale. Se n'è parlato nel corso della puntata di Omnibus del 30 giugno e, in collegamento, c'era Lorenzo Pregliasco, direttore di YouTrend, che ha sottolineato come la crescita di Forza Italia sembra stia comunque già rallentando.

Lorenzo Pregliasco, direttore YouTrend: "Nei partiti più grandi non ci sono cambiamenti importanti: Fratelli d'Italia è intorno al 29%, il Partito democrativo è intorno al 20%, quindi siamo stabili rispetto alla fase di post elezione di Elly Schlein. C'è il Movimento Cinque Stelle che, comunque, resiste su valori leggermente superiori a quelli delle elezioni politiche. La Lega invece è in calo, vediamo un mezzo punto di calo, Ma c'è una crescita importante di Forza Italia che va spiegata perché è quasi un punto in più. Due settimane fa i sondaggi non avevano ancora registrato l'effetto della morte di Berlusconi. Quindi adesso si registra l'effetto della morte del leader che, però, è un effetto che, in parte, sta già un po' scemando. La mia idea è che Forza Italia tornerà ai livelli in cui si trovava prima della scomparsa di Silvio Berlusconi, quindi intorno al 7%. Azione è sotto al 4% e qui si iniziano a fare i conti con le elezioni europee dove c'è uno sbarramento intorno al 4%. Anche Italia Viva è stimata sotto lo sbarramento del 4%. +Europa non sembra aver beneficiato della spaccatura del Terzo Polo almeno per adesso. La situazione è quella di una stabilità tra i due blocchi col centrodestra che rimane ampiamente in vantaggio e Fratelli d'Italia che allarga lo scarto rispetto al Partito democratico.