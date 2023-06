Quarta Repubblica, Matteo Salvini anticipa il nuovo codice della strada

26 giugno 2023 a

Salvini parla di codice della strada, Russia e caso Santanchè. Il vicepremier è stato ospite nella puntata di Quarta Repubblica in onda il 26 giugno su Rete4. «Martedì al Consiglio dei ministri ci saranno le nuove regole del codice della strada. Si potrà andare in strada con il monopattino ma con l’assicurazione e il casco...». Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, a ’Quarta Repubblica, su Retequattro.

Salvini ha parlato anche del tentato golpe in Russia. «È difficile commentare cosa capita oltre i confini ma mi auguro che quello che è accaduto avvicini la pace. Non mi sembra che ci sia un regime così forte come si pensava a Mosca. Ma un’ipotesi di golpe e guerra civile mi terrorizza. Prima o poi si dovranno sedere intorno a un tavolo». Lo ha detto il vicepremier, Matteo Salvini, a Quarta Repubblica su Retequattro. «Sicuramente sono rimasto stupito, come la comunità internazionale, da una ipotesi di golpe in Russia. Mi auguro che questo sia di insegnamento».

Infine il punto sul caso Santanchè: "Non ci sono fibrillazioni nel governo". Salvini ha aggiunto, anche in riferimento degli attacchi che stanno arrivando a Santanchè dall’opposizione: «Mi fido pienamente dei colleghi in Consiglio dei ministri e non ho mai gioito delle disgrazie giudiziarie della sinistra».