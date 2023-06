Pnrr, Paolo Borchia zittisce la grillina Bevilacqua: "Quella barzelletta su Conte"

23 giugno 2023 a

a

a

Il premier Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola. Al centro del colloquio i temi più urgenti: dai migranti all'Ucraina, fino all'economia e il Pnrr. In una successiva intervista al Tg1 Metsola si è anche espressa sul tema Pnrr, definendolo un “programma senza precedenti dell’Unione Europea” e dichiarando di aspettarsi “in questi giorni e settimane” che “ci sarà l’accordo sul terzo pagamento” e che “tutti gli obiettivi saranno raggiunti”. Il tema caldo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha acceso lo scontro tra Paolo Borchia e Dolores Bevilacqua, entrambi ospiti a Coffee Break, il seguito talk-show di La7.

Video su questo argomento Meloni vede Metsola: Ucraina, migranti e Consiglio Ue sul tavolo TMNews

A dare avvio a un "duello all'ultimo sangue" è stato Paolo Borchia, europarlamentare della Lega. Borchia, commentando la notizia dell'incontro a Palazzo Chigi tra il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, ha puntato il dito contro Giuseppe Conte, il leader del Movimento 5 stelle: "Dopo tutto il tempo che è passato, per favore non continuate con questa barzelletta che Conte ha portato tanti soldi per il Pnrr. Se andate a leggere il regolamento istitutivo, vedete che ci sono dei criteri che vanno a spiegare quelli che sono gli elementi in base ai quali un Paese può ricevere il Pnrr".

"Cosa succederà tra Italia e Europa". Mes, la profezia di Bernabè

Dolores Bevilacqua, senatrice del M5s, in collegamento, è quindi partita all'attacco, rivendicando il progetto del Recovery Fund, il fondo europeo nato per sostenere gli Stati membri colpiti dalla pandemia di Covid-19: "Questo non glielo consento. Il Next Generation UE è frutto di tutte le trattative estenuanti condotte dal presidente Conte. Non esisteva il Next Generation UE".

La verità di Paolo Barelli sul Mes: "'Sto tric e trac...". Che succede nel centrodestra

Il conduttore del contenitore di politica e di attualità Andrea Pancani ha richiamato i suoi ospiti all'ordine: "Indipendentemente da di chi è la paternità del Pnrr". Il tentativo di riportare la calma nello studio, però, si è concluso con un nulla di fatto. La grillina Bevilacqua, infatti, ha rincarato la dose: "C'è poco da dire queste cose. Il senatore Borghi della Lega ha parlato di 'frittata fatta' sul Pnrr".