Incidente in Lamborghini, Cruciani a valanga sullo scontro: "Ipocrisia". Poi infilza Littizzetto

L'incidente di Casal Palocco, in cui ha perso la vita il piccolo Manuel e che ha visto coinvolto il collettivo TheBorderline a bordo di un costoso suv della Lamborghini, sta attirando i commenti più disparati. Tra questi, non è passato inosservato quello di Giuseppe Cruciani, celebre conduttore radiofonico. L'opinionista si è espresso sulla questione condannando Youtube e la decisione, dopo la tragedia, di impedire agli youtuber di continuare a guadagnare attraverso i vecchi contenuti pubblicati.

Due quesiti, in particolar modo, hanno animato l'opinione pubblica. In molti si sono chiesti se i video degli youtuber resteranno visibili e se questi contenuti continueranno a essere fonte di guadagno per i ragazzi. La piattaforma ha reso nota la decisione di forzare la demonetizzazione del canale. Questo vuol dire che nei filmati del gruppo non comparirà più alcuna pubblicità e che i The Borderline, quindi, non potranno più intascare, d’ora in avanti, neanche un centesimo attraverso le visualizzazioni.

L'avviso della piattaforma che consente la condivisione in rete di video ha catalizzato l'interesse di Giuseppe Cruciani che, nell'ultima puntata de La Zanzara, ha commentato il fatto così: "Allora ragazzi, iniziamo con un paio di cartoline. La prima riguarda l’ipocrisia assoluta di YouTube, che ha cancellato gli annunci pubblicitari dal canale TheBorderline, i ragazzi coinvolti nell’incidente a Casal Palocco in cui ha perso la vita il piccolo Manuel e pare che viaggiassero a più di 100 km/h". Poi l'affondo: "Ipocrisia assoluta. Perché cancellare gli annunci solo dopo la tragedia? Non controllavano nulla prima? Solo adesso tolgono la pubblicità".

Il conduttore di Radio24 ha anche espresso la propria, colorita, opinione sull'approdo di Luciana Littizzetto a Mediaset: “A proposito di cose che vanno in onda, l’odore dei soldi sembra far passare anche le avversioni politiche. L’odore dei quattrini fa passare tutto. Di chi parlo? Della signora Littizzetto, che pare andrà a lavorare per le reti Mediaset". Cruciani non si è trattenuto: "Diciamo la verità: l’odore dei quattrini pulisce via tutto. Andrà a lavorare per una rete fondata da Berlusconi, personaggio che certamente non ama. Io dico solo questo: il denaro pulisce via tutto. Questa è la realtà. Arrendetevi: davanti al denaro non si fanno prigionieri".