Tagadà, Carlo Cottarelli attacca il M5s: sbagliato non commemorare Berlusconi

Silvio Berlusconi, il Senato della Repubblica commemora il Cavaliere. Non tutti i gruppi parlamentari, però, partecipano al ricordo. Tra questi si distingue il M5s che ha deciso di non dire una parola. Se n'è parlato nel corso della puntata di "Tagadà in onda il 20 giugno su La7. Ospite in studio l'economista ed l'ex senatore Carlo Cottarelli che ha criticato aspramente la scelta dei grillini. Secondo Cottarelli, di fronte alla morte, è doveroso pronunciare parole di commemorazione, anche in presenza di un avversario politico.

"E' una scelta molto strana e diversa dalla prassi normale - ha detto Cottarelli - Quando muore un senatore è normale che tutti i gruppi parlamentari dicano qualcosa. C'è prima di tutto una questione umana. Era un uomo e tutti devono essere trattati in modo adeguato. Chiaramente era un senatore diverso dagli altri. Però, di fronte alla morte, si deve fare un intervento, anche solo pro forma. La trovo molto strana questa cosa".