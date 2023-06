Rita Dalla Chiesa, la sfuriata contro Gualtieri: "Non si vergogna?"

08 giugno 2023 a

a

a

Un cinguettio dai toni accesi, uno sfogo senza freni. Rita Dalla Chiesa, celebre conduttrice televisiva, non si è trattenuta e ha affidato a poche, dirette, frasi, un affondo a Roberto Gualtieri, il sindaco di Roma. Probabilmente irritata dalla lunga attesa necessaria per ottenere un posto in un taxi, il noto volto di "Forum" ha lanciato un messaggio forte su Twitter, chiamando in causa proprio il primo cittadino della Capitale. "Lei fa la fila di un'ora?", chiede indignata. Poi il colpo basso: "Non si vergogna?".

"Vergognosamente falso". Rita Dalla Chiesa smonta Fazio e Annunziata

Oggi, a segnalare la mancanza di taxi è stata Rita Dalla Chiesa. Nota per il suo impegno animalista e conosciuta grazie alla sua longeva presenza nello studio di "Forum", il programma targato Mediaset, la conduttrice si contraddistingue da sempre per una verve che sfocia in atteggiamenti dal carattere forte. "Sindaco di Roma vuole venire qui a fare la fila con noi per prendere un taxi?", ha scritto Dalla Chiesa senza tanti giri di parole.

Video su questo argomento Roma, Gualtieri "Più ore taxi e meno monopattini distribuiti meglio"

"Lei la fa mai la fila di un’ora e un quarto in questa città devastata dall’incuria e dall’arroganza? Non si vergogna? Dove sono finiti i taxi?", ha continuato, quindi, con domande taglienti, chiamando in causa il diretto interessato. L'intervento inaspettato della conduttrice ha scatenato un putiferio. Molti i commenti di rimprovero: "Rita ma perché non prendi l’autobus o gli altri mezzi pubblici? Non è che dobbiamo sempre addossare le colpe al Sindaco Gualtieri, solo perché è di sinistra!". Dalla Chiesa ha prontamente risposto: "Mica perché è di sinistra!!! Anche Rutelli e Veltroni lo erano. Ma erano SINDACI!". "E che c’entra l’incuria e l’arroganza con la mancanza di taxi?", ha aggiunto l'utente. E Dalla Chiesa ha rincarato la dose: "L’arroganza del menefreghismo… non tenti di difenderlo. I romani sono esausti".