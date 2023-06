Quarta Repubblica, Elon Musk promuove l'Italia: è un Paese fantastico

19 giugno 2023 a

«L’Italia è fantastica» anche per gli affari. L'ha detto Elon Musk a «Quarta Repubblica» intervistato da Nicola Porro su Rete4. «Sono molto pro Italia, sono venuto qui molte volte, ho festeggiato il 40esimo compleanno a Venezia, sono un grande fan e per questo dico che gli italiani devono fare più figli», ha aggiunto. «Sono molto a favore dell’essere umano, il tasso di natalità è un problema enorme, è un problema globale. Dovete fare figli!».

L'imprenditore parla anche di energie rinnovabili. Non vedo problemi legati all’energia. Lo ha detto Elon Musk a «Quarta Repubblica», intervistato da Nicola Porro. «La grande maggioranza dell’energia terrestre, così come è, prendendo la terra nel suo insieme, quasi tutta la sua energia è solare, la terra è già quasi interamente alimentata a energia solare e se non fosse per il sole saremmo un mondo oscuro e ghiacciato», ha spiegato. «Se l’unica fonte di elettricità fosse quella solare potremmo alimentare più volte la nostra attuale civiltà». «Serve l’energia solare ed eolica, un mix delle due fonti rinnovabili - ha spiegato - Io sono anche a favore del nucleare ma con il sole e il vento è possibile utilizzare le batterie per immagazzinare l’energia quando non splende il sole e non c’è il vento. In ogni modo se abbiamo i tre pilastri per il futuro avremo un’economia energetica sostenibile».