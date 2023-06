L'Aria che Tira, Matteo Renzi sull'erede di Silvio Berlusconi: non hanno capito nulla

16 giugno 2023 a

Dopo la morte di Berlusconi si parla di chi possa essere un suo possibile erede. Se n'è parlato anche durante la puntata de L'Aria che tira in onda il 16 giugno su La7. In collegamento con Myrta Merlino c'era Matteo renzi, leader di Italia Viva e direttore de Il Riformista. Renzi attacca chi parla di erede perché una figura complessa come quella del Cavaliere non può avere eredi.

Matteo Renzi: "Non c'è un erede possibile per Berlusconi. Uno come lui ne nasce uno ogni cento anni. C'è chi dice per fortuna e c'è chi dice purtroppo ma tutti sono assolutamente convinti che la figura di Berlusconi sia talmente "extra ordinem", fuori dall'ordinario, che immaginare anche solo di parlare di un erede significa non aver capito nulla di Berlusconi. Berlusconi non ha nessun erede e nessun successore. Berlusconi è Berlusconi con tutti i suoi aspetti positivi e negativi. Prima o poi qualcuno smetterà di guardare a Giorgia Meloni come fenomeno mediatico e inizierà a dirle: ma le tasse le stai abbassando? Ma la sicurezza la stai garantendo? Ma il lavoro lo stai creando? A Giorgia Meloni non chiediamo di fare il risiko dei partiti politici, chiediamo di buttare giù le tasse se ne è capace. Questo è l'obiettivo su cui Giorgia Meloni sarà valutata. E questo sarebbe il vero modo per tenere in piedi l'eredità politica di Berlusconi.