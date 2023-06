Agorà, il grillino Gubitosa crea il panico: "Avete rosicato". Tecce sbotta

19 giugno 2023 a

Le parole di Beppe Grillo alla manifestazione M5s di Roma sul lavoro hanno creato un putiferio: il centrodestra ha sparato a zero contro il lessico da anni di piombo utilizzato dal fondatore del Moviìmento, nel Pd è scontro totale tra chi ritiene toni e temi dei grillini inaccettabili e chi ci si vuole alleare. Nel corso di Agorà, su Rai3, il deputato pentastellato Michele Gubitosa spiega il contesto della frase di Grillo sulle "brigate di cittadinanza". Insomma, il comico faceva riferimento alla multa presa da un pensionato che aveva aggiustato una buca davanti casa, esortando così la popolazione a "mettersi il passamontagna" e fare lavori socialmente utili di notte, come dei criminali. "Parole che sono state strumentalizzate", attacca il grillino. Perché? "Hanno rosicato, perché a Roma in piazza c'erano oltre 20.000 persone", attacca Gubitosa.

Insomma, politica e media hanno avuto "paura" per il successo della manifestazione "e giustamente come potevano coprire la notizia? Strumentalizzando le parole di Grillo", argomenta Gubitosa. In studio c'è Laura Tecce, che scalpita: "Si è talmente rosicato che Fabrizio Masia tra poco ci dirà a quanto sta Fratelli d'Italia", afferma la giornalista in riferimento al sondaggista ospite della trasmissione. "Avete rosicato, è questa la verità", ribatte il grillino con Tecce che sbotta: "Già usare il termine rosicare... Ma di cosa? Pensate a fare bene l'opposizione. Grillo mi stupisco ancora che circoli, ormai è un dimenticato dalla storia". Poi la stoccata su Elly Schlein: "È incredibile che si sia associata a questa piazza inutile - conclude Tecce - Che proposta è andare ad aggiustare i tombini col passamontagna?".