Controcorrente, Senaldi spiazza tutti: "Bignami? Vi spiego perché..."

Il post sui social del viceministro delle Infrastrutture Galeazzo Bignami, di Fratelli d'Italia, irrompe in una giornata politica fino a quel momento caratterizzata dalle polemiche per le frasi di Beppe Grillo alla manifestazione M5s. La parole sulle "brigate di cittadinanza" del fondatore del Movimento hanno provocato il finimondo nel Pd, con Elly Schlein che era andata nella piazza di Giuseppe Conte e ora deve fronteggiare dimissioni e proteste da parte dei moderati dem. Poi l'attenzione e le polemiche si sono spostate sulla dichiarazione di Bignami: "Ad oggi ancora la Regione non ha trasmesso al Governo, benché richiesto, nessun elenco degli interventi da eseguire. Ha chiesto 2,3 miliardi subito, sulla fiducia. Voi vi fidereste di Schlein e compagni?", ha scritto su Facebook riguardo alle richieste avanzate dalla regione Emilia Romagna al tavolo sulla ricostruzione post-alluvione con il governo. Segue un post scriptum: "La cura del territorio colpito era competenza loro".

Apriti cielo. Il Pd è insorto, ritenendo le parole inaccettabili. Nel corso di Controcorrente, il programma condotto da Veronica Gentili su Rete 4, Pietro Senaldi ha spiegato che l'uscita di Bignami va letta sotto vari aspetti. "Sgrammaticatura istituzionale? Ricordo parecchi attacchi alla Regione Lombardia da parte del Pd ma anche di altri durante il Covid", afferma il condirettore di Libero. Insomma, la sgrammaticatura se c'è stata "non è una novità". E sulla vicenda del commissario per l'emergenza "pesano le elezioni in Emilia-Romagna, Bonaccini rivendica il ruolo anche in vista del voto", spiega il giornalista.

Nel merito delle osservazioni di Bignami, Senaldi sostiene che "non sono del tutto peregrine". Dare fondi senza previsione degli interventi "è come dare l'idrante a chi ha appiccato il fuoco", in riferimento al "cattivo uso del suolo nella Regione Emilia-Romagna". Parole che fanno insorgere Claudia Fusani: "Ho capito male? L'alluvione c'è stata per un cattivo uso del suolo? Sono esondati 44 fiumi, è una bestialità", sbotta la giornalista con Senaldi che ribadisce che la gestione del territorio ha avuto un ruolo nel disastro.