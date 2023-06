Nave sequestrata, Senaldi inchioda la sinistra: "Se inverti la legalità..."

09 giugno 2023 a

La notizia lanciata dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso del Forum in Masseria di Bruno Vespa ha aperto la puntata di venerdì 9 giugno di Stasera Italia, su Rete4. I fatti sono clamorosi: un gruppo di immigrati clandestini, alcuni dei quali armati di coltello, ha sequestrato una nave turca diretta in Francia, in porto a Napoli. Per mettere in salvo l'equipaggio sono dovuti intervenire i militari del Battaglione San Marco.

Per Pietro Senaldi, ospite di Barbara Palombelli, questi eventi estremi sono la diretta conseguenza di una deriva che ha preso piede negli ultimi anni. "Quando dai una patina di impunità all'immigrazione clandestina, quando assolvi una persona che sperona una nave della Guardia di Finanza e processi per sequestro di persona un ministro che si oppone all'immigrazione clandestina, quando tu inverti la legalità, hai queste conseguenze estreme", argomenta il condirettore di Libero. Il riferimento è ovviamente a Carola Rackete e al caso Open Arms. Proprio oggi a Palermo, mentre i clandestini occupavano con la violenza una nave, si è celebrata un'udienza del processo in cui l'attuale vicepremier Matteo Salvini è accusato di sequestro di persona...