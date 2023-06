Stasera Italia, Pietro Senaldi su Berlusconi: attaccato in modo scorretto

Giada Oricchio 15 giugno 2023 a

La politica prima, durante e dopo Berlusconi. Se l’erede naturale sembra essere Giorgia Meloni, per il passato c’è qualcosa da sottolineare. Molti giornalisti ritengono che il fondatore di Forza Italia non abbia mantenuto la promessa di fare le riforme utili al Paese. A questo proposito, Pietro Senaldi, vicedirettore di Libero, ha detto la sua a “Stasera Italia”, talk preserale su Rete4, giovedì 15 giugno.

"Berlusconi è stato combattuto politicamente in maniera scorretta e questo ha levato molto all'Italia"@PSenaldi a #StaseraItalia pic.twitter.com/cm6LWSYbaw — Stasera Italia (@StaseraItalia) June 15, 2023

“Silvio Berlusconi è stato molto amato e molto osteggiato però politicamente è stato combattuto spesso in maniera scorretta dal mio punto di vista e questo ha levato molto all’Italia” ha sostenuto Senaldi. Cosa significa? Lo spiega subito dopo: “Ha depotenziato la sua azione politica limitandola come prospettiva e incattivendola. Non ha fatto male solo a Berlusconi, ha ridotto quella che era una grandissima risorsa per l’Italia”. Il convitato di pietra del ragionamento del direttore è la magistratura e la mole di processi subiti dall’ex premier. Dunque, l’idea che gli avversari non riuscendo a batterlo nell’agone politico, abbiano tentato di sconfiggerlo per via giudiziaria.