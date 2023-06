Barbara d'Urso, il ricordo privato di Silvio Berlusconi: confessione in radio

Francesco Fredella 13 giugno 2023 a

Sui social Barbara d'Urso pubblica una foto con il Cav. Una delle tante foto della sua lunga carriera a Mediaset. Lì, a Cologno Monzese, è cambiata la sua vita professionale dopo gli inizi in Rai con Baudo. "Una mente geniale, il primo a capire che era importante fondare una tv privata. Ho imparato tanto da lui, dai suoi consigli", racconta a Rtl 102.5 News la conduttrice di Pomeriggio5. "Facevamo una trasmissione in diretta e tutte le sera ci riuniva ed era sempre sul pezzo", dice.

Insomma, la d'Urso apre il cassetto dei ricordi e rispolvera il passato, mai dimenticato, scandito da Canale5 (quando un tempo si chiamava Telemilano). "Mi ha insegnato la dedizione al lavoro. Raramente lo sentivo, a volte ci sentivamo quando gli piacevano i miei programmi. Era il mio editore, questo era importante per me. Berlusconi era un uomo gentile, davvero gentile", rivela ancora la d'Urso, profondamente commossa dalla scomparsa di Berlusconi. "Grazie per avermi accolta 45 anni fa nella tua televisione, grazie per avermi sempre stimata, grazie per i tuoi modi gentili. Mi hai definito una donna col sorriso e la pelle d'acciaio", conclude la conduttrice.