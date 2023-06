Barbara d'Urso festeggia con lo share: "Un risultato così..."

Rudy Cifarelli 02 giugno 2023 a

a

a

Nuovo record stagionale per Barbara d’Urso. Il suo Pomeriggio5 vola. E agguanta lo share. La regina di Cologno Monzese porta a casa l’ennesimo risultato positivo in chiusura di stagione con un nuovo record e leader assoluto di fascia con il 20.24% di share (21.15% share attiva) e 1.693.000 spettatori totali.

Attualità, cronaca, sempre meno gossip: la nuova versione di Pomeriggio 5 piace ai telespettatori. Alla fine della stagione mancano ancora poche puntate e poi? Barbara d’Urso tornerà a settembre? Si vocifera che abbia ricevuto proposte da un’altra Rete per la conduzione di un reality, ma non si sa ancora quello che potrebbe accadere (condizionale d’obbligo): si parla di Discovery e Rai. Molte indiscrezioni e bocche cucite. Per adesso, invece, la notizia che piace ai vertici del Biscione è che il suo programma pomeridiano va bene, anzi benissimo.