L'aria che tira, Buccini perde le staffe con Barbacetto: "Berlusconi? Voi col ditino alzato..."

Dalle 9.30 di lunedì mattina, ora e data della morte di Silvio Berlusconi, sul Fatto quotidiano online e in edicola sono iniziati usciere titoli e articoli a raffica sulle vicende giudiziarie del Cav. Un attacco fuori tempo massimo con il corpo ancora caldo e quantomeno di cattivo gusto, secondo molti osservatori. A difendere il punto di vista del quotidiano di Marco Travaglio nella trasmissione di La7, L'aria che tira, c'è Gianni Barbacetto che continua a sparare a zero sul "pregiudicato Berlusconi". "Qualcuno deve pur raccontarlo", afferma il giornalista in collegamento con Myrta Merlino giovedì 15 giugno. Per Barbacetto sui giornali c'è una sorta di beatificazione del Cav, una "melassa che magnifica" l'ex premier.

A quel punto interviene Goffredo Buccini, firma del Corriere della sera: "Parlo a te, a una certa sinistra e ad alcuni colleghi: vi manca la capacità di capire la dimensione emotiva del Paese e questo spiega la sconfitta storica della sinistra", che per vincere si deve affidare !a qualcuno che non è di sinistra come Prodi o Renzi. Mettersi col ditino alzato oggi è demenziale, è una scena assurda", accusa Buccini. "C'è una beatificazione a reti unificate, avete fatto un pessimo giornalismo", ribatte Barbacetto con il collega del Corriere che spiega che tutti i giornali hanno parlato delle vicende giudiziarie del Cav, ma "senza il ditino alzato come voi. È per questo che la sinistra perderà sempre. Non capite un accidente degli italiani, non imparate mai", è l'affondo finale prima che Myrta Merlino prenda in mano la situazione per riportare la calma.