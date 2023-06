Stasera Italia, l'allarme di Feltri sui migranti: non possiamo accogliere tutti

Giada Oricchio 08 giugno 2023 a

Shock in Francia dove un richiedente asilo di nazionalità siriana ha accoltellato quattro bambini (tre versano in gravi condizioni) e un anziano in un parco giochi di Annecy, placida cittadina della Francia. L’orrore ha fatto il giro del mondo e rilanciato il dibattito sull’accoglienza dei migranti. Come evitare la paura dello straniero e come proteggersi da simili aggressioni? Se ne parla a “Stasera Italia”, talk preserale su Rete4, giovedì 8 giugno. Il direttore editoriale di “Libero”, Vittorio Feltri, ha invitato alla prudenza: “Come si fa a evitare episodi simili? E’ un grande problema. Dobbiamo stare particolarmente attenti a chi ospitiamo. Purtroppo sappiamo che la violenza è una delle caratteristiche che li contraddistingue. E sono anche convinto che quanto accaduto in Francia possa succedere in Italia, in parte è già accaduto”.

Poi Feltri ha lanciato un allarme: “Non dobbiamo essere così ottimisti da pensare che si possa ospitare chiunque senza cautele necessarie per evitare drammi e tragedie. Io sarei del parere che il nostro impianto istituzionale fosse predisposto a evitare certi fatti. Non è facile, ma almeno dobbiamo essere preparati”. Il direttore ha riservato l’ultima stoccata a una presunta scarsa volontà di lavorare da parte dei migranti: “E’ inutile pensare che tutti coloro che vengono in Italia lavorino, non è così. Ci sono persone che invece di impegnarsi, commettono dei reati. E’ auspicabile un po’ più di attenzione”.