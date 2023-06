Gad Lerner, il tweet su Berlusconi poi i funerali: "Ipocrita". Come si giustifica

15 giugno 2023 a

a

a

Prima il tweet al veleno. Poi come se nulla fosse nel Duomo di Milano per dare l’ultimo saluto Silvio Berlusconi. Gad Lerner scatena un vespaio di polemiche. II giornalista, che per anni ha combattuto su giornali e tv contro il Cav, con un tweet ha scatenato feroci critiche. Ha messo in relazione la morte della signora Flavia Prodi, moglie dell'ex premier Romano, per attaccare l'ex premier. "La coincidenza della morte di Flavia Franzoni Prodi con quella di Berlusconi suona beffarda ma se non altro ci ricorda che esiste un'Italia migliore #LuttoNazionale_ancheNO", aveva twittato il giornalista. Poi puntata al Duomo.

Odio fuori tempo massimo, Buccini travolge Barbacetto: "Così la sinistra perderà sempre"

"Ecco la coerenza in persona, Gad Lerner prima fa questo tweet per denigrare Berlusconi, e poi va al suo funerale…", ha scritto uno dei tanti commentatori social. E un altro: "Il Dr. Lerner dovrebbe rispettare un defunto. Nel caso specifico è riuscito ad oltraggiare il Cavaliere sia prima con il suo tweet, che dopo con la sua ipocrita la presenza".

“Frasi denigratorie”. Gasparri esausto per le frasi di Barbacetto su Berlusconi

Dal canto suo, Lerner ha spiegato all'Adnkronos: "Ieri sono andato in Duomo per fare il mio lavoro". Insomma, contrario al lutto nazionale, profeta di "un'Italia migliore", ma nel Duomo alle esequie del Cav. Tra l'altro sul Fatto ha scritto: "Onorare col lutto nazionale la spregiudicatezza di un uomo che, non dimentichiamolo, davvero ha creduto di poter morire da presidente della Repubblica, era ed è il tassello di un piano mirante allo snaturamento progressivo delle nostre istituzioni (...). Si riconosce un progetto, nel funerale di Berlusconi. Forse perfino un regime in formazione dietro di lui, nel suo nome".