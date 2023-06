William e Kate, aria di crisi? Cosa accade ogni notte a Palazzo

14 giugno 2023 a

Il principe William e la principessa Kate hanno deciso di dormire in stanze e letti separati a Palazzo. Anche se, secondo gli esperti, si tratterebbe di un'usanza che va avanti da sempre, la notizia sta agitando i sudditi. Stando alle voci di corte, i due avrebbero preso questa decisione dopo l'incoronazione di Carlo III. Il popolo, preoccupato, teme che questo sia solo l'inizio e che la tradizione possa tramutarsi in un'aspra separazione.

Aria di crisi a Buckingham Palace? Poco tempo fa era stato reso noto che Rose Hanbury, presunta amante del principe William, volesse separarsi dall'attuale marito, il marchese David Cholmondeley, a causa dei loro continui scontri. Il possibile divorzio tra i due potrebbe indirettamente intaccare il rapporto tra i futuri re e regina d'Inghilterra e far saltare il matrimonio? Il retroscena sull' "allontanamento notturno" sta facendo discutere i fan della coppia.

Ad avvalorare la tesi di una rottura che sconvolgerebbe gli equilibri reali si aggiunge un ulteriore dettaglio: la principessa Kate ha dichiarato di avere difficoltà a dormire a causa dello stress e della pressione a Corte. Forse questa sistemazione potrebbe aiutare i due a passare notti serene o forse si tratta di una scusa per temporeggiare. La storia insegna che non c'è nulla da temere. In passato anche la regina Elisabetta ha dormito in una stanza privata, lontana dal marito, il principe Filippo. I sudditi, a differenza di Kate, possono dormire sonni tranquilli: i principi del Galles, in ogni caso, sono liberi di dormire insieme in una delle stanze da letto condivise.