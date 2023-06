Rai, indiscrezione bomba: a chi ruba il posto Ilaria D'Amico

13 giugno 2023 a

Ilaria D'Amico torna in casa Rai? È questa la domanda che sta circolando nelle ultime ore. Possibile che la conduttrice stia cercando una nuova possibilità nel servizio televisivo pubblico dopo il flop di "Che c'è di nuovo"?. Il terremoto che sta interessando la tv negli ultimi mesi sembra ancora in fase di assestamento e le novità sono all'ordine del giorno. Stando a quanto anticipa Dagospia, la conduttrice romana è tra i papabili volti che potrebbero essere al timone di "Agorà" la prossima stagione.

Si rincorrono voci su un secondo tentativo di Ilaria D'Amico in Rai. Dopo la disfatta di "Che c'è di nuovo", il talk andato in onda su Rai2 e chiuso anzitempo a causa degli ascolti molto bassi, la conduttrice tenta un'ascesa televisiva e compare tra le sostitute di Monica Giandotti, padrona di casa del talk mattutino di Rai 3, "Agorà". “Monica Giandotti, in quota Pd - scrive Candela - può contare sulla stima di Mario Orfeo che avrebbe suggerito l’idea della sua riconferma. La moglie di Cappellini deve fare i conti anche con gli ascolti traballanti. Per lei, proprio per volontà del direttore del Tg3, potrebbero aprirsi le porte di Linea Notte”.

Lo scarso consenso dei telespettatori è costato caro a D'Amico che, oltre ad essere stata costretta a concludere il programma prima del tempo previsto, ha anche ricevuto un tapiro d'oro da Valerio Staffelli: "Io vorrei rimanere - aveva dichiarato D’Amico - dato che sono stata chiamata per questo progetto. Avete mai visto un nuovo programma di informazione, su una rete che deve riaffermarsi anche negli ascolti, che pronti via fa boom? Ci vuole tempo per farlo crescere". Sarà la volta buona?