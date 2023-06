Papa Francesco, controlli-lampo al Gemelli. I motivi della visita: come sta

06 giugno 2023 a

Controlli lampo al Policlinico Gemelli per Paapa Francesco che martedì 6 giugno si è recato nel grande ospedale romano per una serie di controlli. Jorge Mario Bergoglio è restato per qualche ora nella struttura per "controlli che hanno tutto l’aspetto di una routine", spiega Agi. Al Gemelli il Pontefice era stato ricoverato lo scorso marzo: all’epoca si trattò di una infezione respiratoria, questa volta pare di no. Ad ogni modo emergenza non è stata. "È stata, piuttosto, una sessione di verifica su alcuni valori e - facile presumerlo - la tenuta del ginocchio sinistro i cui dolori lo tormentano da tempo", si legge nella ricostruzione.

Il Santo padre si è recato nei locali del Centro Medicina dell’Invecchiamento e c'è stato per circa due ore. Va detto che negli ultimi giorni Papa Francesco era sembrato di buon umore e senza quella stanchezza vista negli scorsi mesi. Ha fatto il giro del mondo, ad esempio, l'intervista conccessa al programma di Rai A sua immagine, dove tra l'altro ha replicato con la consueta prontezza di spirito a una domanda un po' avventata della conduttrice Lorena Bianchetti: "Il mio programma preferito da bambino? Ti rivelo un segreto del Papa: la televisione non era ancora stata inventata...".

Sembrano confermati i prossimi appuntamenti: mercoledì 7 giugno ci sarà la consueta udienza generale fino ad arrivare a sabato, quando un evento trasmesso dalla Rai in diretta lo vedrà ricevere un documento sulla pace vergato da 30 premi Nobel.