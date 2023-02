DiMartedì, Bompiani choc sul 41 bis: “È un orrore, anche per i mafiosi”

07 febbraio 2023 a

Ginevra Bompiani, scrittrice, è ospite dell’edizione del 7 febbraio di DiMartedì, il programma serale di La7 condotto da Giovanni Floris, e approfondisce la questione legata ad Alfredo Cospito e la visita del Partito Democratico al carcere di Sassari per incontrare l’anarchico, sottoposto al 41 bis: “Che il Pd vada a trovare Cospito in carcere mi pare addirittura una banalità, mi pare normalissimo. Non è questione di andare a vedere Cospito e anche il signor Bianchi e il signor Rossi, c’è un caso Cospito e quindi loro vanno per dimostrare che si preoccupano della salute di Cospito e basta, perché il Pd non ha preso posizione. Nel carcere dove si trovava Cospito e parlava con mafiosi c’è Cospito e ci sono i mafiosi. Se Cospito volesse cercare uno che ha rubato e ha fatto una rapina in banca non lo troverebbe, non ci sta. Sono 749 gli ospiti del 41 bis, 742 sono della mafia e altri 5 sono della ‘ndrangheta, quindi lui non poteva parlare che parlare con i mafiosi e anche il Pd ovviamente con chi doveva parlare? Non c’è nessun altro oltre i mafiosi”.

“La vera questione è che cosa ci fa Cospito al 41 bis, perché i suoi reati, che sono gravi, sono incomparabili con quelli di mafia per i quali il 41 bis è stato creato. L’altra questione - chiosa Bompiani - è che il 41 bis è un orrore, perfino per i mafiosi”.