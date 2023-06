Murgia e Saviano? "Parlano a caso": Gomez stronca le ossessioni sinistre

05 giugno 2023 a

a

a

Michela Murgia, la scrittrice che negli ultimi mesi ha catalizzato l'attenzione dei giornali e dei social per aver confessato al mondo il difficile rapporto con un tumore non curabile, ha acceso una polemica inutile sulla storica parata della festa della Repubblica. Con tanto di video, la giornalista ha pubblicato sui suoi profili social un filmato che ritrae la sfilata degli incursori del Comsubin della Marina e ha erroneamente associato il gesto compiuto dai militari con il saluto romano. La replica del ministro della Difesa Guido Crosetto ha messo a tacere ogni dubbio: "Chi polemizza x i presunti saluti 'fascisti' alla parata del 2 giugno ignora cos'è un normale 'attenti a sinist'". Nell'aspro dibattito si inserisce ora il saggista Peter Gomez che, senza mezzi termini, punta il dito contro Murgia: "Ha sbagliato".

"Mattarella eversivo", il giurista fa infuriare Gasparri: "Chiamate l'ambulanza"

Tutto è partito da un post pubblicato da Michela Murgia. La scrittrice, sempre pronta ad aizzare polemiche e scatenare cicloni di fraintendimenti, ha selezionato un frame della parata della festa della Repubblica e, senza ritegno, ha avanzato una ricostruzione superficiale dei fatti. "Entra in parata col saluto romano": è la scritta a corredo del video diffuso da Michela Murgia sulla tanto attesa sfilata ai Fori Imperiali. Il riferimento è appunto al passaggio degli incursori del Comsubin della Marina: gli specialisti urlano "Decima" quando sfilano sotto il palco delle autorità. Secondo la giornalista, il riferimento è alla X Mas, reparto d'assalto della Regia Marina.

"Si informi", Crosetto inchioda Saviano: il video che smonta i teoremi

Il ministro della difesa Guido Crosetto ha poi eliminato ogni ombra e usato parole chiare: "Il saluto che vedete non è un saluto romano, è un saluto militare di marcia, che consiste nell'alzare il braccio destro in modo perpendicolare per poi farlo scendere sulla tempia per il saluto. Non è un saluto solo di una truppa della Marina ma di molti corpi di armata".

Il filmato, apparso sui social e dibattuto a più riprese nei salotti dei talk-show televisivi, è stato al lcentro degli scontri di opinioni delle ultime ore. Ospite de "L'aria che tira", il programma di LA 7 condotto da Myrta Merlino, Peter Gomez non ha potuto non prendere una posizione dura a riguardo: "Siamo personaggi pubblici e dobbiamo prendere una posizione. Michela Murgia è una mia amica, ma credo che abbia sbagliato". Quindi il direttore del sito de "Il fatto quotidiano" ha continuato: "Credo che abbia sbagliato anche Roberto Saviano. Legittima opposizione, ma si è parlato a caso. Noi, personaggi pubblici, abbiamo doveri diversi rispetto a quelli delle persone comuni".