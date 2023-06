Guido Crosetto inchioda Saviano, i video che smontano i teoremi sinistri

04 giugno 2023 a

a

a

Roberto Saviano si è subito messo sulla scia di Michela Murgia, che in un video pieno di errori e interpretazioni rate ha visto un saluto romano nella parata del 2 giugno ai Fori Imperiali da parte dei militari del Comsubin. Una ricostruzione smentita da ogni parte, ma per attaccare la destar il governo vale tutto. "Riprendo il post di Michela Murgia per segnalare che ieri alla sfilata del 2 giugno è accaduto un episodio inquietante. Stavano marciando gli incursori in basco verde del COMSUBIN quando giunti alla tribuna autorità gridano: DECIMA!", scrive Su Twitter lo scrittore.

"È stato lui a strumentalizzare il gesto dei militari". Murgia attacca La Russa

"Alla fine del video vedrete la foto del 22enne Ferruccio Nazionale partigiano ucciso dai fascisti della Decima Mas, impiccato in pubblica piazza a Ivrea. Tra i vari numerosi crimini di guerra della Decima, a Crocetta del Montello nel ‘45 torturarono sei partigiani con stracci infuocati usati come frusta. Viene fatto omaggio ai torturatori, resterà in silenzio il ministro della Difesa Crosetto, come sempre", continua Saviano. Peccato che Guid Crosetto non è restato in silenzio, tutt'altro. "Si guardi i filmati delle parate degli ultimi decenni e vedrà che il passaggio davanti alla tribuna presidenziale è sempre stato identico in tutto, a quello di quest’anno. Per i COMSUBIN come per gli altri", replica Crosetto su Twitter, "poi si informi sul significato di quel motto".

"Stai attento ad alzare la mano...", il siparietto tra Annunziata e Senaldi

In precedenza aveva lanciato un messaggio per "chi polemizza x i presunti saluti 'fascisti' alla parata del 2giugno", che "ignora cos’è un normale 'attenti a sinist' (x salutare le autorità a ogni parata, come lo scorso anno) Chi infanga i #Comsubin con assurdi paragoni con la Rsi disprezza il valore e il lavoro delle Forze speciali". Murgia dal canto suo non ha fatto passi indietro, anzi, con un altro video ha confermato il teorema.

"Mia nonna dal salumiere...", tripudio per Cerno: così azzera i teoremi di Murgia

"Michela Murgia, per giustificare lo 'scivolone' di ieri spiega di essere antimilitarista da sempre e che dovremmo esserlo tutti. Per lei i militari sono regime e guerra. Cara Murgia, spiego pubblicando la Legge, quali sono i compiti delle donne e degli uomini che ha visto sfilare", ha quindi twittato il ministro postando il passaggio dell'Art. 89 del Codice Ordinamento Militare - Compiti delle Forze armate che recita: "Compito prioritario delle Forze armate è la difesa dello Stato. Le Forze armate hanno altresì il compito di operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformità alle regole del diritto internazionale e alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte". Discorso chiuso. O no?