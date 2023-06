Otto e mezzo, Sallusti manda in tilt Gruber: Schlein? non è all'altezza

02 giugno 2023 a

Alessandro Sallusti ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, torna a commentare le vicende del Pd che pensava di aver pescato il jolly con Elly Schlein e invece a pochi mesi dall'elezione a segretaria si trova nel caos più totale. Oggi sulla prima pagina di Libero il direttore ha sottolineato l'"abisso" tra le due leader, ossia la dem e Giorgia Meloni. "Mancano i fondamentali per poter definire la Schlein un leader politico: zero esperienza, zero carisma, zero autorevolezza e nessun progetto. Per il Pd è stato come raccattare un giocatore in serie C e metterlo a giocare la finale di Champions League solo perché così almeno 'c’è qualche cosa di nuovo'", ha scritto Sallusti. Concetto ribadito in collegamento con il programma di la7, venerdì 2 giugno.

"Se le cose stanno così la destra è una botte di ferro per molto tempo", afferma la Gruber. "Credo proprio di sì, ma lo dice una buona parte degli elettori del Pd e della classe dirigente" del partito, spiega il direttore. "Non mi ergo a giudice, ma c'è una debolezza strutturale. Non è all'altezza". Monica Guerzoni del Corriere della sera non ci sta: "Come si fa a fare un'affermazione del genere dopo tre mesi di segreteria?". Obiezione rilanciata subito dalla conduttrice. "Ma lo vedi subito", ribatte Sallusti che sottolinea come la condotta politica di Schlein sia ondivaga e "propone cose che i suoi le bocciano subito".