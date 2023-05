Zona Bianca, l'ideona dell'eco-attivista: "Andate in Cina". Donzelli lo sotterra

31 maggio 2023 a

a

a

Il confronto tra gli attivisti di Ultima Generazione e la politica si traduce spesso in un muro contro muro. L'ultimo esempio arriva dalla puntata di mercoledì 31 maggio di Zona Bianca, su Rete 4, dove Sandro Mora, ecologista del gruppo che imbratta le opere d'arte e blocca il traffico, si è scontrato con l'azzurro Andrea Ruggieri e il deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli. L'attivista definisce "macabre" le argomentazioni dell’esponente di FdI e afferma che la produzione di CO2 e i continui investimenti in combustibili fossili hanno causato il disastro dell'alluvione in Emilia-Romagna.

Sallusti definitivo su Ultima Generazione: "Sono pericolosi. Sapete del sabotaggio?"

Donzelli ribatte che la visione di Ultima Generazione è limitata e manca di buon senso, perché l'Europa e l'Italia insieme producono una piccola percentuale dell’inquinamento globale. "La Cina da sola produce più CO2 della somma di Stati Uniti, Europa e Russia. Se noi andiamo a penalizzare le industrie europee che producono molta meno CO2 nel mercato globale andiamo a facilitare le aziende cinesi che inquinano molto di più".

"Liquido tracciante". Il Canal Grande diventa verde fluorescente: riunione d'urgenza

E qui arriva l'argomentazione dell'ecoattivista che fa saltare tutti sulla sedia: "Allora il governo vada in Cina", afferma Mora. "Ma invece di imbrattare i monumenti in Italia andate in Cina e vediamo che vi succede visto che non c'è democrazia", replica Donzelli.