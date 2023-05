Dimartedì, Pagnoncelli imbarazza il Pd: il sondaggio su Fazio e Annunziata

Sullo stesso argomento: Per Schlein è già record: cappotto senza precedenti per il Pd

Per giorni nella galassia della sinistra non si è parlato d'altro dell'addio alla Rai di Fabio Fazio dalla Rai, con i dem che hanno parlato di epurazione da parte del governo mentre il conduttore di Che tempo che fa non è stato rinnovati dai vertici decisi dall'esecutivo precedente. Poi l'uscita rumorosa di Lucia Annunziata. Ma agli italiani interessa? A rispondere a questa domanda è Nando Pagnoncelli che nel corso di Dimartedì, su La7, ha proposto il consueto sondaggio Ipsos.

Nella rilevazione viene chiesto al campione se l'uscita dalla tv pubblica di Fazio e Annunziata "è un danno o un vantaggio per la Rai". Per il 49% degli intervistati è un danno, per il 30% un vantaggio mentre il 21% non si esprime. Insomma, meno della metà degli italiani ritiene che la Rai esce danneggiata dalla partenza dei due conduttori. Circa un terzo, anzi, pensa che sia un vantaggio per il servizio pubblico mentre a un italiano su cinque non interessa la questione su cui il Pd ha costruito settimane di polemiche...

Tra i vari argomenti toccati nel sondaggio c'è quello della casa e i giovani. "Il 69 per cento degli intervistati ritiene che oggi è più difficile per un giovane comprare casa rispetto a qualche anno fa", spiega il sondaggista interpellato da Giovanni Floris. "Non dimentichiamoci che due giovani su tre fra i 18 e i 35 anni vivono ancora una famiglia d'origine", ricorda Pagnoncelli.