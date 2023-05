Agorà, l'analisi del sondaggista Antonio Noto: sinistra in stato confusionale

30 maggio 2023 a

La sconfitta della sinistra alle elezioni comunali fa discutere politici, tecnici e opinionisti. Se n'è parlato anche nel corso della puntata di "Agorà" in onda il 30 maggio su Rai3. In collegamento c'era il sondaggista Antonio Noto che ha parlato dell'evidente crisi dem sui territori. Alla sinistra manca una visione politica locale e a Schlein mancano figure che possano attrarre consenso nei Comuni.

L'offerta politica del Centro-Sinistra alle amministrative è risultata scarsamente convincente? La risposta di @Noto_IPR, sondaggista: "non sovrapponiamo la politica nazionale a quella locale" #30maggio #agorarai pic.twitter.com/CK1TJ6Ubiq — Agorà (@agorarai) May 30, 2023

"All'interno dei territori il centrosinistra è in stato confusionale. Pensiamo, per esempio, a quello che è successo in Sicilia. Il Pd è andato male dovunque ma a Trapani il sindaco uscente del Partito democratico non è stato appoggiato dal Pd. Il Partito democratico non si è proprio presentato alle elezioni, non ha presentato il proprio marchio e alcuni del Pd hanno appoggiato un altro candidato unico tra i Cinque Stelle e De Luca. Questo, sostanzialmente, vuol dire che non c'è più la politica sul territorio perché è la politica sul territorio che governa questi scenari. A livello nazionale la segretario Schlein sta posizionando il partito su tematiche che possiamo definire di sinistra ma mancano i difensori, quelli che giocano nelle retrovie e che creano consenso all'interno dei Comuni. E poi bisogna dire che, evidentemente, il centrodestra è stato più bravo a scegliere candidati migliori".