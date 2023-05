L'Aria che tira, la verità di Bertolaso: cosa si doveva fare per mitigare i danni

24 maggio 2023 a

Alluvione in Emilia Romagna, la catastrofe climatica non si poteva evitare ma certamente si potevano mitigare le conseguenza e i danni devastanti sul territorio romagnolo. Se n'è parlato nel corso della puntata de "L'Aria che tira" in onda il 24 maggio su La7. In collegamento c'era Guido Bertolaso, assessore alla Sanità della Regione Lombardia.

"Questo disastro non si poteva evitare - ha detto Bertolaso a Myrta Merlino - Quando la natura si scatena con questa violenza e intensità non c'è molto da fare. Quello che si sarebbe dovuto fare è mitigare le conseguenze e i danni devastanti che hanno colpito la Romagna. Ma questo avrebbe presupposto uno schema organizzativo, un gioco di squadra e una divisione dei ruoli e delle competenze che oggi invece è molto parcellizzato in tanti ambiti. Ed è tutto difficilmente riconducibile a un'unica cabina di regia. Pensiamo solo al sistema delle previsioni meteorologiche. Prima in Italia avevamo un sistema di previsioni meteorologiche unificato al quale tutti si riferivano e oggi invece ognuno si fa le sue previsioni del tempo e il suo sistema meteorologico. Quindi anche sul sistema di allerte rosse c'erano diverse vedute. Siamo un Paese in cui ognuno ha la sua idea e riesce difficilmente a coordinarsi con gli altri".