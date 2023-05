L'Aria che tira, Myrta Merlino si sfoga sul caro affitti: dovrebbero fare le barricate

17 maggio 2023 a

Caro affitti, gli studenti di tutta Italia stanno protestando contro il caro affitti. Secondo alcuni la mobilitazione è stata strumentalizzata ma Myrta Merlino non ci sta e si sfoga nello studio de "L'Aria che tira" nella puntata in onda il 17 maggio.

"Hanno detto che i ragazzi esageravano, che questa roba delle tende è una cosa strumentalizzata - ha detto Merlino a L'Aria che tira - Capiamo cosa vuole dire prendere una casa in affitto in una città come Roma: ci sono pure 50 euro per la manutenzione degli elettrodomestici che, sinceramente non ho mai sentito in vita mia. Questo è il Paese in cui viviamo. Quindi sono anche poco le tende, i giovani italiani dovrebbero fare le barricate.