Maria Giovanna Maglie è morta: addio a 70 anni alla giornalista

23 maggio 2023 a

a

a

È morta all’età di 70 anni Maria Giovanna Maglie, ex giornalista del Tg2 e notissima saggista e opinionista tv. A darne notizia sui social è stata questa mattina l’amica e collega Francesca Chaoqui: “È tornata questa Mattina alla Casa del Padre. È stata portata al San Camillo Forlanini la scorsa notte per una complicazione venosa ed è spirata poco fa. Ero accanto a lei, ha lottato fino alla fine come sempre. Adesso è in pace”. Tra la seconda metà del 2022 e il febbraio 2023 Maglie è stata ricoverata in ospedale per vari interventi chirurgici, come lei stessa aveva fatto sapere tramite i social, pubblicando alcuni scatti che testimoniavano le proprie condizioni di salute.

L'ultimo intervento di Maglie su Twitter, social dove era molto attiva, risaliva al 12 febbraio, nel periodo del Festival di Sanremo e delle elezioni regionali in Lombardia: "Sopravvissuti all'occhio a forma di euro di Amadeus? Al corpus della Ferragni? Al fatto che le canzoni ascoltabili avessero almeno 50 anni? Siete sfiniti e scontenti? Bene andate a rinfrescarvi il cervello di tanto vecchiume votando per il centrodestra. Io voto Lega".