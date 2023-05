Internazionali, anche Mourinho al Foro Italico per la finale tra Medvedev-Rune

21 maggio 2023 a

a

a

Lo Special One torna agli Internazionali Bnl d'Italia al Foro Italiaco di Roma. José Mourinho e parte del suo staff sono stati avvistati nella lounge di Sport e Salute al centrale del tennis per la finale tra Daniil Medvedev e Holger Rune. L'allenatore della Roma, che giocherà domani in casa contro la Salernitana, aveva già assistito al match tra Djokovic ed Etcheverry.

Tra le autorità annunciate in tribuna per oggi figurano il ministro dello Sport Andrea Abodi e quello della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. Nei giorni scorsi tanti vip hanno seguito le gare come i personaggi del mondo dello spettacolo Lorella Cuccarini, Claudio Amendola, Alessandro Preziosi e Nanni Moretti. Per Mourinho come detto è un ritorno, mentre l’ex numero 10 della Roma Francesco Totti qualche giorno fa si è esibito in un match di padel con Sinner.