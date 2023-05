Lilli Gruber non conduce Otto e mezzo, dov'è finita la giornalista

19 maggio 2023 a

Lilli Gruber diserta “Otto e Mezzo” per volare in Portogallo. Ieri, la conduttrice del talk preserale di La7 è stata sostituita da Giovanni Floris che non ha fornito dettagli sull’assenza della collega. Il conduttore di “diMartedì” si è limitato a dire che lo avremmo visto per due giorni. Cosa era successo a Gruber? Un problema personale o uno stop per i sospetti, sollevati dal tg satirico “Striscia la Notizia”, su una presunta pubblicità occulta, durante il suo programma, a un noto brand di orecchini? Niente di tutto questo. La giornalista si è attovagliata con i potenti a Lisbona dove dal 18 al 21 maggio si svolge il meeting Bilderberg.

Lo ha scoperto “Dagospia” che oggi scrive: “Se ieri vi siete chiesti dove fosse Lilli Gruber, sappiate che era in viaggio verso Lisbona per partecipare al meeting Bilderberg - insieme a lei, anche il Commissario europeo all'economia Paolo Gentiloni, l'ex ad di Snam Marco Alverà e lo scrittore Giuliano da Empoli, ora professore alla Sciences Po”.

L’incontro del prestigioso club Bilderberg si tiene con cadenza annuale ed è aperto a circa 130 partecipanti, la maggior parte dei quali sono personalità nel campo economico, bancario, finanziario e politico.