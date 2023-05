Otto e mezzo senza Gruber, compare Floris: "Seduto al posto sbagliato"

Giada Oricchio 18 maggio 2023 a

a

a

Via Lilli Gruber, dentro Giovanni Floris: sorpresa a “OttoeMezzo”, il talk preserale di La7. La puntata di giovedì 18 maggio è stata condotta dal padrone di casa di “diMartedì” senza alcun preavviso. Un colpo di scena che però Floris ha cercato di normalizzare: “Buonasera e benvenuti, ancora una volta sono seduto al posto sbagliato, ma solo per due sere. Gli ospiti invece sono al posto giusto”.

Una presentazione laconica e nessun saluto a Gruber. L’assenza della conduttrice è un mistero: forse motivi di salute o forse qualcosa legato alla polemica che l’ha investita negli ultimi giorni. Il tg satirico “Striscia la Notizia”, infatti, ha notato che la giornalista ogni sera indossa gli orecchini di una nota marca di gioielli e l'ha accusata di fare pubblicità, assolutamente vietata dal codice deontologico dei giornalisti professionisti.

Gruber rischia grosso. “Sanzione o sospensione”, impazza la polemica sugli orecchini

Carlo Bartoli, presidente dell’Ordine, ha stigmatizzato l’episodio ai microfoni di “Striscia la notizia”: “Io non lo avrei fatto. Andando in video non mostrerei nessun logo di brand. Il nostro è un lavoro che necessita della fiducia dei cittadini e per averla non si può essere a libro paga di aziende”. Ma l’emittente di Urbano Cairo, in una nota, ha specificato che né la conduttrice né LA7 hanno in essere un contratto pubblicitario o di sponsorizzazione con il brand, ma che trattasi di monili personali acquistati da Gruber stessa.