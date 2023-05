Al Bano festeggia il compleanno, la verità sui suoi primi 80 anni

Francesco Fredella 19 maggio 2023 a

Festeggia con Loredana Lecciso, la sua compagna da vent'anni. Festeggia 80 anni con i suoi fan, milioni e milioni di italiani. Al Bano Carrisi fa cifra tonda e conserva l'energia che lo contraddistingue da sempre. Questa settimana il settimanale "Gente" diretto da Umberto Brindani, gli dedica la copertina. Carrisi parla di tutto: presente e passato. Da Romina, la sua ex moglie, alla Lecciso. Gli ultimi vent'anni ha vissuto intensamente con Loredana, da cui ha avuto due figli (Bido e Jasmine). I due non sono sposati, ma è come se lo fossero: qualche tempo fa Carrisi disse di essere sposato mentalmente con la Lecciso. Una donna eccezionale, una mamma attenta e premurosa, una moglie sempre presente nella sua vita.

L'intervista su "Gente" è scritta da Maria Venturi, penna sopraffina, che ha seguito Brindani nella nuova avventura editoriale, iniziata alcuni mesi fa. Si tratta di un'intervista scritta in punta di penna, ricca di aneddoti e notizie. Al Bano, senza dubbio, ha scritto gli ultimi 60 anni di musica italiana viaggiando ovunque. In Italia e all'estero è uno degli uomini dello spettacolo più amati, chi conosce bene il meccanismo della tv lo chiama perché è una garanzia per gli ascolti. Auguri, grande Al Bano.