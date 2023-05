Bruce Springsteen, rivolta social: "Contano solo i soldi". Confermato il concerto a Ferrara

Francesco Forgione 18 maggio 2023 a

a

a

Nelle ultime ore Bruce Springsteen è finito nell’occhio del ciclone dopo che è arrivata la conferma sul regolare svolgimento dell’odierno concerto a Ferrara. Gli organizzatori hanno confermato il regolare svolgimento dell’evento, al quale sono attese circa 50mila persone, scatenando una grande polemica sui social. Moltissimi cittadini si sono schierati in prima linea per criticare la scelta di confermare la data del concerto in una location che dista pochi km dalle zone dell’Emilia Romagna devastate dalle violentissimi alluvioni.

Sui social sono rimbalzati moltissimi messaggi di disapprovazione: “Arriveranno a Ferrara 50mila persone per il concerto di Bruce Springsteen in una regione martoriata. Mi chiedo con quale spirito canteranno a squarciagola mentre a pochi km persone sono morte e hanno perso tutto” commenta duramente un utente di Twitter. Altri utenti si sono uniti alle critiche affermando: “Non ci sono parole! Una regione in ginocchio, morti, sfollati, città e campagne devastate e a Ferrara canta Bruce Springsteen? Contano solo i soldi, bellezza!”. Alle proteste si è unita anche la giornalista Tiziana Ferrario che twitta: “Adoro Bruce Springsteen ma davanti ai morti e ai paesi sommersi nel fango il concerto di Ferrara stona”.

Bruce Springsteen ci sarà, confermato il concerto a Ferrara

La scelta di approvare lo svolgimento del live di Springsteen è sembrato a molti fuori luogo, visto che altri importanti appuntamenti come il GP di Imola sono stati annullati. Dopo il trambusto social sono arrivate anche le parole del Sindaco di Ferrara Alan Fabbri che, in un post su Facebook, ha provato a giustificare la decisione: “vista l'enorme complessità, non può prevedere rinvii o annullamenti dopo aver coinvolto migliaia di lavoratori, e che vede confluire in città migliaia di turisti provenienti da ogni parte del mondo, che hanno comprato un biglietto aereo, una stanza d'albergo per diversi giorni e si organizzano da tempo per raggiungerci”. Poi aggiunge: “Mi dispiace se qualcuno può aver pensato che Ferrara sia rimasta insensibile alla tragedia in Romagna solo perché non ha annullato il concerto del Boss”. In sintesi, nonostante le proteste e la vicinanza ai luoghi colpiti dal maltempo, il concerto di Bruce Springsteen si terrà regolarmente stasera a Ferrara come se nulla fosse.